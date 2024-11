Atlético-MG x Juventude: palpites, estatísticas, dicas | 26/11/24

Considerando as estatísticas de ambos os times (ambos com média ao redor de 1 para gols marcados e sofridos) e a característica do jogo de hoje, uma partida truncada e com o Galo usando os reservas, o palpite é para um 1 x 1 que agrada e desagrada a ambos na mesma medida.

Nesse cenário, a bet que paga melhores odds para o 1 a 1 no Placar Exato do jogo de hoje é a Stake, com cotação de 6.00. Isso significa que uma aposta de R$10, se bem-sucedida, devolveria R$60.

No entanto, tenha em mente que qualquer aposta no Placar Exato do jogo de hoje é extremamente arriscada. Logo, só aposte o que você pode perder.

Desempenho recente do Atlético-MG

Se você quer fazer palpites de Atlético-MG x Juventude, precisa considerar a fase dos dois times. No caso do Galo, a situação não é das melhores. O time mineiro não vence há 9 jogos e isso deve pesar na sua aposta, especialmente porque entra em campo com os reservas hoje.

Nas últimas 5 partidas, foram apenas 2 gols marcados e 4 sofridos.