Ovo, carne, whey: nutricionista dá dicas do que comer para ganhar músculos

Se o seu objetivo é ganhar massa muscular, você provavelmente já sabe que focar apenas no treinamento físico não é suficiente. A alimentação também tem um papel fundamental na manutenção e no crescimento dos músculos. Mas, será que é necessário comer 40 ovos por dia, como a fisiculturista Gracyanne Barbosa, para alcançar esse objetivo?

E, se você for adepto do veganismo, é possível ficar musculoso sem consumir fontes de proteína animal? No segundo episódio da décima temporada de Conexão VivaBem, a nutricionista Thais Barca esclarece essas e outras dúvidas sobre o papel da alimentação no ganho de massa magra. Veja a seguir.

Ovo é vilão ou mocinho?

Você provavelmente já se deparou na internet com notícias sobre a dieta de fisiculturistas como Gracyanne Barbosa e Fernando Torraca —que incluem de 40 a 100 ovos no cardápio todos os dias. Por outro lado, também já deve ter ouvido falar que o ovo pode ser um vilão para a saúde.