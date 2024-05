Regula glicose e fortalece ossos: os benefícios do ovo de codorna à saúde

Também contém vitaminas do complexo B, que são importantes para a função cerebral e a produção de energia.

Regula os níveis de açúcar no sangue

As proteínas presentes nos ovos de codorna estabilizam os níveis de glicose no sangue. Isso ocorre porque demoram mais para serem digeridas e absorvidas, o que evita picos rápidos de açúcar no sangue após as refeições.

Contribui com o crescimento e desenvolvimento infantil

Os ovos de codorna contribuem para o crescimento e desenvolvimento infantil ao fornecer proteínas de alta qualidade, vitaminas (A e complexo B), minerais essenciais (como ferro, fósforo e zinco), ácidos graxos e antioxidantes.

Esses nutrientes são importantes para o desenvolvimento muscular, ósseo e cerebral, além de fortalecerem o sistema imunológico e promoverem energia.