Quer fazer terapia, mas não tem dinheiro? Veja onde tem por preço acessível

Clínicas das faculdades

Uma opção que também pode ser encontrada em todo o país são as clínicas de faculdades e universidades que ofertam o curso de psicologia. Normalmente, os atendimentos são realizados pelos alunos que estão nos últimos anos da graduação, com supervisão de professores gabaritados e com experiência em psicologia clínica. "Essa supervisão é uma das formas de assegurar a qualidade do serviço prestado à população", explica Maria Barros, psicóloga do Conselho Regional de Psicologia de Sergipe.

Clínicas populares

Há também as clínicas populares, que são compostas principalmente por profissionais recém-formados, em busca de adquirir e estabelecer sua clientela. Alguns psicólogos também reservam um determinado número de atendimentos em sua agenda exclusivamente para pessoas que não têm condições de pagar. Converse com algum profissional que você conheça e pergunte se há essa opção.

Plano de saúde

Para aqueles que são usuários de plano de saúde, é possível conferir a lista de profissionais de psicologia que ofertam serviços através do plano. Vale a pena se informar sobre o tipo de terapia oferecida e o número de sessões disponíveis por paciente.