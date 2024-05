Angélica diz que relação com Huck melhorou e comemora marido na terapia

Angélica, 50, contou detalhes do casamento com Luciano Huck, 52. A apresentadora afirmou que a relação com ele melhorou e ainda comemorou o marido frequentar a terapia.

O que aconteceu

Longe da TV, Angélica contou que passou a viver mais a vida de casal e disse como a relação ficou mais forte. "A gente melhorou muito nossa intimidade. Não só a cumplicidade, porque o tempo melhora, quando está a fim. A gente passou a conversar mais", inicou ela, em entrevista ao Wow Cast.