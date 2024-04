Além do corpo, anabolizantes afetam saúde mental: 'Fiquei mais agressivo'

Além dos prejuízos físicos, alguns usuários de esteroides podem experimentar efeitos colaterais no psicológico, pois essas drogas afetam o cérebro. "São sintomas comuns impulsividade, intolerância, mudança de humor súbita, ciúme patológico, delírios. Se já houver tendência ou transtorno de base, pode piorar muito", afirma Vanessa Greghi, psiquiatra do Instituto de Psiquiatria Paulista.

"Com o passar do tempo, pessoas ao meu redor notaram que eu fiquei mais agressivo", lembra o personal José Freire, em conformidade com os demais entrevistados. "Passei a ter reações totalmente anormais, como ficar irritado e discutir no trânsito. Também ansiedade, não parava quieto", acrescenta Robson.

Robson SIlva Imagem: Arquivo pessoal

O uso excessivo e sem recomendação de hormônios, como a testosterona, é perigoso sobretudo para adolescentes. "É que amadurecer com foco na imagem facilita transtornos, como vigorexia (busca incessante por um corpo perfeito) e dismórfico corporal (distorção em que se enxerga fraco). Além de distúrbios alimentares, baixa autoestima e uso de drogas ilícitas", esclarece a psiquiatra e professora Raquel Cordeiro, do Unipê (Centro Universitário de João Pessoa).

No Brasil, esteroides anabolizantes são comumente conhecidos entre praticantes de musculação como "bombas" ou "sucos", em alusão a fórmulas fortificantes. Existem vários tipos, mas, em comum, são hormônios sintéticos. "Derivados de testosterona e somatotropina, ou hormônio do crescimento (GH)", explica Alex Meller, urologista e professor na Unifesp (Escola Paulista de Medicina).

Essas substâncias têm a capacidade de estimular a produção de novas fibras musculares e melhorar resistência, força, por isso são utilizadas indevidamente por entusiastas do fisiculturismo. "Usava doses baixas, mas por longos períodos, até que comecei a ter problemas, como diminuição da produção da testosterona normal, pelo organismo, e ginecomastia, aumento das mamas", conta Helder.