'Me achavam antipático': ele descobriu autismo aos 41 e quer deixar legado

"Minha mãe conta que no primeiro ano de vida eu só chorava, não interagia, não brincava, não sorria. Ela me levou em vários médicos na tentativa de descobrir o motivo pelo qual eu chorava tanto, chegou a me dar medicação e até fez simpatia para me acalmar.

Sempre fui diferente das outras crianças e vivia no meu próprio mundo. Meus irmãos eram pessoas extrovertidas e brincalhonas que sempre tiveram muitos amigos. Já eu sempre tive dificuldades de socialização, era aquele adolescente recluso que preferia ficar sozinho em casa estudando a sair ou viajar com a família. As pessoas achavam estranho, mas para mim era um refúgio, me dava a sensação de conforto.

Eu até fazia amizade com alguém se nós tivéssemos um interesse em comum, mas não conseguia manter essa relação por muito tempo se o assunto mudasse. Por exemplo, tinha um hiperfoco, sou fã da cantora Sandy. Ouvia as mesmas músicas todos os dias, era capaz de conversar por horas sobre álbuns, shows, mas se a pessoa quisesse falar sobre outra coisa, perdia o interesse e a amizade não evoluía.

Aos 18 anos, comecei a ficar cada vez mais isolado e minha mãe me levou ao psiquiatra. O médico me diagnosticou com depressão e síndrome do pânico. Ele me receitou medicação e comecei a fazer terapia. Alguns comportamentos considerados estranhos (que eram do autismo, mas eu desconhecia) ficaram mais evidentes quando comecei a trabalhar.

'Raramente almoçava com colegas'