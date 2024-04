'Sou homem e aceito meu útero': ele engravidou após transição de gênero

Leonardo descobriu que estava grávido no hospital. "Estava em um momento vulnerável quando o médico disse que eu estava grávido. Não teve muito contexto, mas fiquei feliz. Imaginava que existia essa possibilidade, mas não sabia se conseguiria."

Leonardo fez transição de gênero há dez anos Imagem: Arquivo pessoal

Gestação foi tranquila e Yumi nasceu de 7 meses. "Gostava de estar grávido. Sentia muito cansaço, mas não tive alguns sintomas, como enjoo. Meu medo sempre foi o parto. Tinha receio de me machucar nesse momento. Mas no final foi tudo tranquilo. Tinham muitos profissionais da saúde me apoiando. Quando a Yumi nasceu, ela teve que ficar dois meses na incubadora e íamos todos os dias visitá-la."

Leonardo viveu a emoção de ser pai por completo após Yumi ir para casa. "Com ela em casa, me dei mais conta do sentimento de ser pai. Foi algo que foi acontecendo bem devagarzinho. Antes, colocava ela no braço por uma ou duas horas, conversava com os médicos e enfermeiras, mas quando ela foi para casa, era outra coisa. É um sentimento de ter um amor incondicional, que você quer dar a vida toda para essa criança. Dar apoio, de querer sempre estar junto, em todas as fases. Sei que ela é uma bebê muito amada"

Apesar de ter feito mastectomia, Leonardo pôde amamentar Yumi. "Fiz o tratamento, mas meu peito cresceu e comecei a produzir leite, apesar de pouco. Tomei remédio para aumentar a quantidade dele e também fiz estimulação. Quando ela chegou em casa, eu tentei dar leite e ela pegou um pouco, mas não consegui continuar, até pela fibromialgia e remédios que tenho que tomar. Mas foi legal a experiência."