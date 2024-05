Seletividade alimentar é real: Tinha ânsia de vômito e provava 10 vezes

"Vamos provar frutas pela primeira vez?". Bomtalvão tem quase 5 milhões de seguidores só em sua conta no TikTok e faz sucesso com seus vídeos de comédia. Contudo, uma série nova de conteúdos despertou a curiosidade do público: ele passou a gravar os momentos em que experimentava comidas pela primeira vez.

E não era nada muito diferente, não. Na lista tinha frutas como abacaxi, pêssego e goiaba. "Sou assim desde bebê. Minha mãe conta que ela tentava me dar as coisas e eu não conseguia engolir, tinha ânsia de vômito. Me dava agonia das cores e texturas", conta Bomtalvão a VivaBem.

E não, não é frescura: essa seletividade alimentar pode persistir em algumas pessoas até a vida adulta.