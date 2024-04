Você está prestes a ter um burnout? Teste pode identificar sinais de alerta

"Além disso, a praticidade da tecnologia, associada a uma pressão cada vez maior por tempo, também faz com que muitas vezes críticas e feedbacks sejam passados através de mensagens, o que pode gerar sentimentos negativos exagerados por parte de quem recebe a mensagem e, ainda, a percepção de maior distanciamento e frieza por parte dos gestores ou mesmo da empresa", diz a neurocientista.

A tecnologia permite que tenhamos cada vez mais autonomia, porém, quando não sabemos organizar as atividades profissionais, também pode gerar a sensação de que estamos trabalhando 24h por dia, ou mesmo favorecer culturas que considerem que as pessoas devem estar disponíveis e acessíveis para o trabalho constantemente. "Isso traz um excesso de carga horária, mesmo quando a pessoa está fora do escritório, o que associado a cobranças e pressão pode piorar ou favorecer um quadro de burnout", ressalta a neurocientista.

Na opinião do psiquiatra Kayo Barboza, da Holiste Psiquiatria, de Salvador (BA), quem trabalha remotamente também precisa estar atento. "Um dos principais desafios para quem faz home office é estabelecer uma rotina adequada, com limites bem definidos no horário de trabalho. Sem uma rotina profissional definida, o indivíduo corre o risco de trabalhar além do seu costume diário, indo além do próprio limite", diz.

Empresas devem agir

Virgínia Planet, especializada em neuropsicologia pela USP (Universidade de São Paulo), avalia que é preocupante a maneira como as empresas ainda lidam com questões de saúde mental. "A princípio, a abordagem escolhida é a reativa, que apenas entra em cena quando um colaborador está visivelmente em crise, ou quando uma equipe está adoecida. No entanto, muitas dessas ações são paliativas, visam apenas aliviar os sintomas, mas sem tratar as causas dos problemas", afirma.

Ela acredita que, em geral, as empresas apenas têm "apagado incêndios", oferecendo atendimento psicológico emergencial ou palestras motivacionais, sem investir em um trabalho aprofundado de prevenção e promoção da saúde mental.