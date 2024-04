Massagem: saiba as diferenças e principais indicações pra cada tipo

"O mercado oferece muitas opções, mas é importante ficar atento às que usam palavras como redutora ou turbinada no nome, pois em grande parte das vezes não têm embasamento científico", explica a fisioterapeuta, que por 36 anos deu aulas de massoterapia.

A drenagem linfática, por exemplo, é uma boa opção, pois ajuda o sistema linfático a recolher o líquido que ficou acumulado entre os tecidos, diminuindo o inchaço, eliminado as toxinas, reduzindo a celulite e combatendo alguns microrganismos, o que ajuda a evitar quadros infecciosos. "Vale lembrar que nenhuma massagem é capaz de emagrecer", ressalta a fisioterapeuta.

Os movimentos podem variar entre lentos e um pouco mais rápidos, dependendo do objetivo, mas devem ser sempre suaves ou de média intensidade. É bom que fique claro que nunca devem provocar o desconforto ou deixar manchas roxas no paciente.

A frequência depende do problema a ser tratado, do grau do quadro e das condições de quem vai receber. Mas, no geral, de uma a três sessões por semana costumam ser indicadas.

Massagens esportivas

As manobras envolvem deslizamentos superficiais e mais profundos, amassamento e fricção. "Também pode ser associada à vibromassagem, feita com pistolas massageadoras, ou a movimentos com o foam roller, rolos vendidos especialmente para automassagem", conta José Edson França da Silva Júnior, fisioterapeuta do Espaço Einstein de Esporte e Reabilitação do Hospital Israelita Albert Einstein.

Podem ser realizadas por meio de movimentos rápidos e vigorosos antes dos exercícios para estimular a musculatura e a circulação. Após os treinos, especialmente os de alta intensidade, são mais lentas e com leve ou média intensidade para relaxar os tecidos e os músculos. Nesse caso, ainda ajuda a acelerar a recuperação após a atividade, diminuindo a dor muscular de início tardio e a fadiga.



Como esse tipo de massagem promove o aumento do fluxo sanguíneo no tecido, diminui a tensão muscular, reduz a dor e aumenta a percepção de bem-estar, o melhor momento para realizá-la é nas primeiras 48 horas após a prática da atividade física. Quanto mais cedo ela entrar em cena, melhores serão os resultados.