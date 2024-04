Alimentar com luz do sol: a pseudociência que matou bebê 'cobaia de dieta'

Um homem foi preso por deixar o filho recém-nascido morrer de fome, na Rússia. Maxim Lyuty, 44, queria que o bebê vivesse sem leite e comida, apenas com a "luz do sol". O bebê Cosmos, com menos de um mês de vida, tinha cerca de 1,5 kg.

Respiratorianismo é pseudociência

A prática adotada pelo russo é chamada de "respiratorianismo" ou "inédia" e é considerada uma pseudociência, ou seja, sem evidência científica, além de trazer consequências graves à saúde.

Na teoria do respiratorianismo, a pessoa deveria viver sem consumir alimentos e, às vezes, até água, sustentando-se apenas de luz solar, ar ou "energia vital".