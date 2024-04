Saúde mental no futebol: 'Tudo começa na cabeça', diz Raphael Veiga

Ele também destaca a incompreensão de muitos dirigentes sobre a psicologia. "Alguns técnicos e dirigentes veem o jogador como um aluno de escola. Ele se comporta mal? Manda para o psicólogo", diz. Isso, destaca Cozac, mina o trabalho e limita seus benefícios —entre eles, a redução da ansiedade, aprimoramento da concentração e uso de técnicas que ajudam o atleta a pensar durante o jogo.

"Na época do goleiro Bruno, eu recebi convites de times, e dirigentes me faziam perguntas como: 'Só de você olhar no olho já dá para saber se o jogador pode fazer alguma coisa parecida? Isso recai de novo na banalização do nosso trabalho", diz Cozac.

A psicologia do esporte não funciona como uma terapia. As abordagens priorizam a performance do elenco e, inclusive, podem ser feitas atividades de acordo com a posição de cada jogador em campo. Sessões individuais existem, mas o foco é garantir a unidade do grupo. Ao notar sofrimento psicológico, o profissional do clube encaminha o atleta para um especialista clínico.

Francine Becker, psicóloga do Criciúma há mais de uma década, explica uma dessas técnicas: "Fazemos o acompanhamento do atleta desde a pré-temporada. Se falarmos, por exemplo, de um atacante que não está conseguindo marcar gols, podemos usar a mentalização, que é quando o atleta se visualiza fazendo algo antes de acontecer".

De acordo com ela, claro, isso não garante gol, mas diminui a ansiedade dentro do campo, já que o jogador se viu realizando aquele desejo antes de se tornar uma realidade.

Atuação dentro do clube