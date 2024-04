Poluição do ar e saúde mental: estudo aponta relação alarmante

Nos últimos anos, é crescente o número de estudos que se debruçam em dados e teorias para entender quais problemas de saúde estão ligados à poluição atmosférica do planeta. Para se ter uma ideia, o último relatório da organização The Global Carbon Project, dedicada a mesurar e mapear a emissão de gases e poluição do ar no mundo, estimou que, em 2023, seriam despejados 36,8 bilhões de toneladas de CO2 na atmosfera —uma quantidade recorde e um aumento de 1,4% em relação a 2019.

Além do evidente prejuízo aos pulmões (que inalam essa sujeira todos os dias) e à pele (que precisa impedir que essas partículas entrem no corpo), um estudo da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, mostrou que aspirar partículas como as ultrafinas (emitidas principalmente por automóveis) gera um aumento no risco de sofrer um ataque cardíaco.

Mas o que cada vez mais médicos e cientistas estão tentando determinar é quais seriam os danos causados à nossa saúde mental. Um estudo publicado no dia 12 de fevereiro no periódico Nature Sustainability, por exemplo, relacionou a qualidade do ar à taxa de suicídio na China.