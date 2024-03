Richarlison revela depressão após a Copa do Mundo e agradece psicóloga: "Salvou a minha vida"

"Tinha acabado de disputar uma Copa do Mundo, estava no meu auge. Estava chegando no meu limite mesmo, não vou falar em se matar, mas estava em uma depressão, querendo desistir, sofrendo muito ataque depois da Copa, junto com esse problema pessoal dentro de casa, me afetou muito. Logo eu, que parecia que era forte mentalmente, depois da Copa do Mundo parece que desabou tudo", completou.

Ainda no ano passado, Richarlison optou por buscar ajuda psicológica, o que ele acredita que foi o responsável por salvar a vida dele.

"Dei uma entrevista recente, acho que a psicóloga, querendo ou não, salvou minha vida, porque eu só pensava besteira. No Google só pesquisava besteira, só queria ver besteira de morte. Hoje posso falar: procure um psicólogo, porque é legal você se abrir, conversar com a pessoa", declarou.