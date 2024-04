Mariana Ferrão: Qual é beleza que os outros enxergam e você não vê?

Qual será essa beleza que você tem dentro de você que os outros enxergam, mas que você não vê, mesmo que você se olhe em todos os espelhos pelos quais você passa? Mariana Ferrão

Com vídeos novos toda quarta e sexta, "Mari vs Mari" é um quadro do perfil do Instagram de VivaBem (@vivabem_uol), em que a jornalista Mariana Ferrão tem debates internos e compartilha relatos pessoais e estratégias para cuidar da saúde mental.