Reduz sintomas da menopausa e dá energia: os benefícios do leite de soja

3. Ajuda a prevenir a osteoporose

As isoflavonas encontradas nessa bebida atuam contra a perda óssea em mulheres pós-menopausa, segundo um estudo publicado no Journal of Clinical Medicine.

Essas bebidas também costumam ser fortificadas com vitamina D e cálcio, nutrientes essenciais para a manutenção de ossos saudáveis quando estão em uma combinação adequada. Carolina Pimentel, nutricionista

Mas a especialista lembra ainda que, para evitar a doença, também é importante praticar exercícios que exijam força muscular, não fumar, expor-se ao sol pela manhã regularmente para que o corpo possa sintetizar a vitamina D, além de evitar doses altas de cafeína e bebidas alcoólicas.

4. Desinflama o organismo

Um estudo publicado no Trials Journal mostra que o leite de soja reduz a inflamação sistêmica e intestinal, além de melhorar a saúde do microbioma do intestino (as bactérias que vivem ali) devido às fibras que fornece. Com menos inflamação, a saúde geral melhora, assim como favorece a perda de peso.