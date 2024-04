Pode ser vegano durante gravidez? Mitos e verdades sobre esse tipo de dieta

Francischi recomenda a ingestão, duas vezes ao dia, de uma porção generosa de leguminosas e cereais para uma boa dosagem de proteínas. "Gestantes e atletas costumam ter uma necessidade maior e precisam consumir cerca de três vezes ao dia", complementa.

4. Veganos não conseguem obter nutrientes e vitaminas suficientes: mito

"Alimentos de origem vegetal podem suprir as nossas necessidades diárias de nutrientes: carboidratos, proteínas, gorduras, vitaminas, minerais e fitoquímicos. Mas os alimentos utilizados precisam estar equilibrados quimicamente e serem, na sua maioria, consumidos in natura ou minimamente processados", aconselha Jailma Santos Monteiro, professora do departamento de nutrição da UFPE (Universidade Federal de Pernambuco).

Uma das grandes preocupações para quem opta pela dieta vegana está no consumo adequado de ferro, mas ele pode ser encontrado em grande quantidade em lentilhas, feijões, tofu, espinafre e quinoa. Embora tenha uma absorção menor que o ferro de origem animal, ele pode ser otimizado com a combinação de alimentos ricos em vitamina C, presente em grandes quantidades na acerola, caju e goiaba.

Porém, a suplementação do ferro pode ser necessária em casos de baixos níveis de ferritina e/ou anemia, especialmente em mulheres em idade fértil que menstruam.

Até mesmo o cálcio pode ser encontrado em abundância em vegetais como repolho, brócolis e couve, além de tofu, leites vegetais fortificados, amêndoas, sementes de chia e gergelim, feijão e outras leguminosas.