Aumenta imunidade e é bom para intestino: os benefícios do iogurte à saúde

O iogurte natural contém, em média, 8 g de proteínas a cada 200 g, tornando-o uma excelente fonte para a manutenção e construção de tecidos corporais, como mucosas e órgãos. Além disso, é interessante para quem pratica exercícios físicos, já que as proteínas são fundamentais para a recuperação pós-treino e para o ganho de massa muscular.

2. Auxilia no controle de peso

Por ser um alimento proteico, o iogurte também ajuda a manter a saciedade por mais tempo, uma vez que a digestão da proteína é mais lenta. Isso quer dizer que ele é um grande aliado das dietas para perda de gordura corporal.

Vale apostar principalmente nas versões desnatadas, que possuem baixo teor de gorduras, e isentas de açúcar. Patricia Cruz, nutricionista

Um artigo da Nutrition Reviews discute ainda a importância de outros nutrientes encontrados no iogurte, como o cálcio, na regulação do apetite e do equilíbrio energético. O trabalho menciona estudos sugerindo que a suplementação do mineral e da vitamina D pode ter um impacto significativo na perda de peso e gordura corporal, especialmente em pessoas com baixa ingestão desses nutrientes.