Barra de frango, carne-seca: avaliamos se 5 snacks proteicos são saudáveis

Para quem costuma levar a musculação a sério, contar o consumo diário de proteína é sempre uma questão importante. O frango é uma das carnes mais saudáveis e ricas nesse tipo de elemento, então ter um lanche como esse à mão parece muito prático.

Mas embora se apresente como 100% peito de frango, a barrinha é um alimento ultraprocessado, tanto pela adição de sódio e gorduras, como pelo nitrito de sódio, associado ao aparecimento de doenças ou complicações à saúde.

"Além disso, o processo de defumação feito a partir da fumaça líquida produz hidrocarbonetos policíclicos e aromáticos, conhecidos por serem potencialmente cancerígenos", analisa Edvânia Soares, nutricionista da Estima Nutrição e especialista em nutrição clínica, geral e esportiva.

Oliveira ressalta que a presença do antioxidante eritorbato de sódio, com capacidade de reduzir a formação de nitrosaminas cancerígenas, é um fator positivo diante do uso do nitrito sódico. "Mesmo assim, jamais poderá ser considerado saudável como um alimento in natura ou preparado de forma natural como um frango grelhado. Pode ser uma alternativa de lanche, mas de forma esporádica", aconselha.

Outros destaques positivos foram o baixo teor de sódio e o alto índice de proteína.