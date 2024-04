'Pensavam que era dengue, mas leucemia já havia tomado 93% da minha medula'

A colega a orientou a fazer imediatamente o teste para confirmar o diagnóstico em uma UBS. Mas Tallita decidiu aguardar e só buscar atendimento médico caso tivesse febre ou outros sintomas de dengue.

Após alguns dias, a técnica de enfermagem piorou: sentiu febre, dores no corpo e fraqueza. Chegou ao ponto de não conseguir comer. Mesmo doente, não procurou um médico e foi fazer a prova prática para tirar habilitação de moto.

"Fui tão mal que, no fim do circuito, achei que não tinha passado. Liguei para a minha mãe chorando muito e, ao desligar a chamada, desmaiei", relembra a auxiliar de enfermagem.

Talitta foi levada ao hospital e realizou uma série de exames, mas foi mandada para casa porque o local estava cheio.

Imagem: Arquivo pessoal

"No outro dia, quando voltei ao hospital, eles já estavam me esperando e a enfermeira disse que eu deveria avisar alguém da minha família, pois teria de ser internada", lembra. A principal suspeita médica era de que estava com dengue hemorrágica.