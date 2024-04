Está na hora de desembarcar dos bondes de Tite e Diniz?

Nada impede que renasça, que aproveite as rodadas da Copa América para se recuperar no Brasileiro e que siga avançando na competição continental, na qual é líder do seu grupo, mesmo tendo apenas 5 pontos.

Classificação e jogos Brasileirão

Libertadores

Mas eu sigo falhando em encontrar suporte na realidade para a idolatria às ideias de Diniz. Ideias que parecem estar sempre esticadas ao limite, à beira do revés que provará que nunca foi tudo isso.

Tite é outra história. Se nunca emplacou o Titismo, ao menos criou o Titês. Aquele idioma próprio, empertigado, entufado e, por vezes, incompreensível. Mesmo na derrota, parece que o errado é quem não entendeu seus conceitos.

O professor Adenor nunca encantou. Mesmo depois de vencer Brasileiros, Libertadores, Mundial e Copa América, mesmo quando comandou a Seleção em campanhas impecáveis nas Eliminatórias — algo que Diniz provou não ser tão fácil assim —, mesmo assim, nunca foi endeusado. Foi amado, especialmente por corinthianos, mas nunca com a empolgação pública de Diniz. Nunca despertou paixões.

A sina permanece no Flamengo. Uma Nação rica, recém acostumada a vencer e para quem vencer não basta. Não adianta conquistar o Carioca invicto, praticamente sem tomar gol. Não adianta ir mais ou menos na Libertadores e no Brasileiro. É preciso encantar. É preciso fazer Arrascaeta e De La Cruz jogarem bem juntos. Mais importante do que não levar gols é fazer gols. Muitos gols.

Nesse momento, o Rubro-negro de Tite não está conseguindo nem uma coisa nem outra. Já leva três partidas sem vencer, incluindo uma derrota na Libertadores com inúmeros questionamentos sobre a gestão de elenco e uma para o Botafogo, no Maracanã, utilizando todo o time titular.