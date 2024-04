Por que tomamos choque ao encostar em algumas pessoas de vez em quando?

Se você acumulou elétrons, ao tocar em alguém menos carregado, a energia pode saltar do seu corpo para o do outro.

Os elétrons transferidos permanecerão nesse indivíduo até que ele entre em contato com algum objeto ou corpo eletricamente neutro, sem carga. A energia então é liberada e o equilíbrio volta a ser restaurado.

Fenômeno é comum quando há secura

Com menos vapor d'água (umidade) no ar, não há condução eficiente da carga elétrica para longe do corpo. Ou seja, ficamos mais carregados, e quanto maior a carga, mais fácil é tomar ou dar um choque.

Além disso, quando a pele está seca, sua resistência à eletricidade diminui em comparação a quando ela está oleosa.

"Tecidos sintéticos, como náilon e poliéster, assim como lã, podem causar sensações de choque devido à fricção com a pele seca. São materiais isolantes, que contribuem para o acúmulo de eletricidade estática", explica Jader Sobral, dermatologista e professor do Unipê (Centro Universitário de João Pessoa).