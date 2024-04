Pó de café estanca sangue? Entenda por que o 'remédio' pode ser perigoso

O pó de café é um dos "remédios caseiros" mais conhecidos quando o assunto são cortes. No entanto, a aplicação do alimento para estancar um sangramento não tem eficácia comprovada cientificamente e, inclusive, pode desencadear efeito contrário no processo de cura. Especialistas ouvidos pelo UOL explicaram os riscos da prática.

O ato de jogar pó de café em um corte aumenta o risco de contaminação na pele e prejudica a cicatrização. A prática, inclusive, pode promover infecções secundárias, pois o produto atuará como um corpo estranho em contato com a musculatura e os vasos sanguíneos.

O pó pode ser portador de agentes ambientais e biológicos (bactérias e fungos) que acarretam um processo infeccioso no local. A cicatrização do corte pode ser retardada com o uso do café, proporcionando um resultado estético negativo na área do corpo com corte.