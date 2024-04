Com síndrome rara, ela nasceu com pés virados para trás e ficou cega aos 16

Nasci com os pés virados para trás, uma característica que assustou minha mãe. Ela chegou até a desmaiar ao ver que eu parecia não ter pés. Esse foi apenas o primeiro capítulo de uma jornada repleta de desafios.

Ela achou que tinha sonhado e meu pai explicou que não era um sonho. Por algum tempo, ela ficou me evitando e não lidava muito bem com isso. Um pouco depois, quando dezenas de médicos ficaram 'em cima de mim', ela começou a desenvolver amor e me ver como filha.

Depois de alguns dias, ainda no hospital, fui diagnosticada com a síndrome de Larsen, uma condição rara que afeta a estrutura óssea do corpo. Quando tive alta do hospital, tive que usar gesso para arrumar os quadris e, até os dois anos, fiquei com vários aparelhos que ajudaram nesse processo.

A condição resultou em diversas cirurgias ortopédicas ao longo dos anos, uma luta constante para corrigir deformidades e manter minha mobilidade.

Catarata ainda bebê

Mas os desafios não pararam por aí. Aos seis meses, descobri que tinha catarata congênita, uma condição que afetou significativamente minha visão desde pequena.