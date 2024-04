MC Bin Laden diz que ansiedade atrapalha seu sono; qual a relação?

É claro que nem todo ansioso tem insônia e nem todo insone sofre com ansiedade, mas o perfil das pessoas com essas tendências costuma ser parecido, são mais exigentes, controladoras, perfeccionistas. Costumam ser aqueles que querem dar conta de tudo e, quando não conseguem, levam os problemas para a cama.

Como melhorar o sono e a ansiedade?

No caso de ansiedade, é importante consultar psicólogos ou psiquiatras para aprender a lidar com a agitação. Dependendo do caso, remédios podem ser indicados para ajudar a tranquilizar.

Quando o diagnóstico é de insônia, também podem ser receitados medicamentos, o uso deve ser sempre acompanhado por médico e em curto prazo, apenas para ajudar na reeducação e não fazer o paciente depender do remédio.

Independentemente da causa, especialistas afirmam que manter uma boa higiene do sono ajuda a dormir melhor. Veja dicas para conseguir manter uma rotina antes de ir para cama e turbinar a qualidade do sono:

Evite eletrônicos como celular e televisão: pelo menos 40 minutos antes de se deitar. A luz desses aparelhos desperta e inibe a melatonina, hormônio que induz ao sono.