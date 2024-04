Como saber se a dor no peito é um ataque cardíaco, ansiedade ou pânico?

O médico deve pedir um eletrocardiograma para ver a saúde do coração e pode fazer exames de sangue que provam se as células do coração estão morrendo. Descartando problemas cardíacos, é importante investigar o quadro.

Ataques de pânico podem ser um efeito isolado de uma situação crítica, mas podem se tornar recorrentes e desencadear transtorno do pânico. A doença é tratada com remédios ou terapia, dependendo da gravidade.

Nos momentos de crise de pânico, uma dica valiosa é ter alguém por perto para ajudar a acalmar o paciente. Uma vez que a pessoa sabe que tem crises e não está infartando, você pode segurar a mão dela, pedir que respire fundo, dar água e gentilmente mostrar que os minutos estão passando e que a crise deve terminar em breve.

Com o apoio, consciência e foco, o paciente tende a baixar os níveis de adrenalina e recuperar o controle corporal.

Fontes: Antonio Pesaro, cardiologista do hospital Albert Einstein, em São Paulo;Diego Tavares, psiquiatra e pesquisador do Hospital das Clínicas da USP (Universidade de São Paulo); e Leopoldo Piegas, cardiologia do Hospital do Coração, em São Paulo

