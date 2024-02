Dengue: conheça os testes indicados para cada fase da doença

RT-PCR

Antígeno NS1

Sorologia

A escolha por cada um deles vai depender do estágio da infecção e dos sintomas no momento do teste. Eles podem ser divididos em dois grandes tipos: os que identificam a presença do vírus ou partes dele, como o NS1 ou o RT-PCR; e os que identificam os anticorpos produzidos pelo paciente em resposta à infecção, IgM e IgG.

RT-PCR

Imagem: iStock

Período indicado: Desde o início da infecção até o 7º dia. Como o teste vai analisar a presença do material genético do vírus, ele precisa estar em reprodução no momento da coleta, o que ocorre até o 7º dia.

Tipo de análise: É um teste de biologia molecular que vai identificar, no sangue coletado, o RNA do vírus transmitido pelo Aedes aegypti. Esse exame revela também o sorotipo do vírus que causou a infecção (existem quatro circulando no país) e costuma ser muito sensível, capaz de identificar a doença nos estágios iniciais e até mesmo antes do surgimento dos primeiros sintomas clínicos. Mas a Anvisa ressalta que o RT-PCR pode enfrentar desafios na detecção de baixas cargas virais (quando não há muitos vírus presentes na amostra).