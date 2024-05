Perdi minha carteirinha de vacinação, tem problema tomar tudo de novo?

Caso não seja possível recuperar esse histórico, um novo esquema vacinal poderá ser iniciado. O profissional da unidade de saúde fará uma avaliação considerando a faixa etária do indivíduo e as vacinas recomendadas para a sua idade, e procederá com a vacinação e agendamento de possíveis doses subsequentes.

Isso significa que no caso de um adulto, por exemplo, que não tem a carteira de vacinação e precisará ser vacinado novamente, ele só receberá as vacinas de acordo com a faixa etária dele, ele não tomará, por exemplo, as vacinas indicadas para crianças.

Para o PNI é considerado vacinado o indivíduo que comprova a sua vacinação. No entanto, se for possível, antes de iniciar um novo esquema vacinal, o cidadão poderá buscar formas de resgatar doses aplicadas nas unidades onde já tomou vacinas previamente.

O que devo fazer se tiver mudado de cidade?

Em caso de mudança de endereço e inexistência de comprovante de vacinação, o profissional de saúde poderá fazer uma busca no sistema, visando encontrar registros de vacina feitos no cadastro do indivíduo em outros estabelecimentos de saúde. Caso o profissional não os encontre, um novo esquema vacinal será iniciado, considerando sua faixa etária e as vacinas recomendadas para a sua idade.

*Com informações de reportagens de 06/05/2024 e 09/02/2021.