Autocoleta para HPV ajuda na prevenção, mas não substitui outros exames

Na ocasião, especialistas do México e do Chile expuseram o quanto a sobrecarga de tarefas, o estigma e a barreira geográfica, muitas vezes associada à desigualdade social, impedem o rápido diagnóstico e tratamento do tumor.

Apesar de a autocoleta ser promissora, o teste precisa chegar às pessoas. Por enquanto, está disponível apenas na rede privada, mas os estudos, a adesão e as vantagens podem colaborar para a incorporação da tecnologia ao SUS.

"A BD acredita que, pela conveniência, facilidade da coleta e qualidade da amostra, a autocoleta para detecção do HPV é adequada para ser adotada pelo sistema público, a partir da demanda dos órgãos de saúde", disse a empresa em nota.

No começo de fevereiro, após consulta pública, a Conitec (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde) recomendou a incorporação do teste molecular à rede pública de saúde. A publicação do parecer final no Diário Oficial está prevista para o próximo mês. Depois disso, há um prazo de 180 dias para a disponibilização da tecnologia.

"Esse período será dedicado à estruturação do processo de implementação do teste no SUS, mediante o desenvolvimento da Diretriz Nacional para o Rastreamento do Câncer de Colo de Útero", informou Maria Penha, gerente de acesso da Roche Diagnóstica.

"A diretriz é baseada em evidência científica que visa nortear as melhores condutas na área da oncologia, considerando a necessidade de atualização dos parâmetros do câncer de colo de útero no Brasil e de diretrizes nacionais para o diagnóstico, tratamento e acompanhamento das pessoas com esta doença", completou ela.