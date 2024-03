Vacina da gripe: quem pode e quem não pode tomar? Tire dúvidas

Quem teve covid recente, pode tomar a vacina da gripe?

Sim, é algo importante, pois é proteção contra um vírus diferente. Mas precisa estar curado da covid primeiro para depois tomar a vacina contra a gripe.

Pode tomar outras vacinas junto com a da gripe?

Sim. Várias vacinas podem ser tomadas junto com a da gripe. A da covid é um exemplo.

Tomei a primeira dose da vacina na rede pública. Posso tomar a outra dose na rede particular?

A vacina que a rede pública administra é trivalente. Para as cepas virais mais comuns no Brasil, ela tem cobertura suficiente. A não ser que a pessoa vá realizar uma viagem ao exterior, por exemplo, onde pode haver uma cepa diferente das que circulam no Brasil. Então, pode ser interessante tomar a vacina da rede privada, que é tetravalente e protege contra uma cepa a mais do que a oferecida pelo SUS.

Tomei a vacina, mas peguei gripe. Isso tem relação com a dose que tomei?

Apesar de tomar a vacina contra a gripe, ainda é possível contrair a doença. Isso não está relacionado à vacina em si, que é feita com vírus mortos ou enfraquecidos, incapazes de causar a gripe. O sistema imunológico leva de quatro a seis semanas para se fortalecer após a vacinação, durante as quais é possível ser infectado pelo vírus. No entanto, essa ocorrência não é resultado da vacinação, mas, sim, do tempo necessário para desenvolver a imunidade.

Região Norte

Em 2024, a vacinação contra a influenza acontecerá no primeiro semestre do ano nas regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, enquanto no Norte será no segundo semestre.