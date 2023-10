Vacina contra fentanil será testada em humanos em 2024; como ela funciona?

"Pelos dados preliminares e estudos de segurança, pode, sim, ser um mecanismo sanitário de controle da expansão do consumo de fentanil, e ainda de evitar os efeitos devastadores do abuso da substância sobre a saúde do usuário, que corre risco real de morte", avalia Graciliano Ramos, professor de farmacologia da Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas.

Por outro lado, há o receio de que o dependente apenas migre seu vício para outra substância, uma vez que não sinta mais prazer com o fentanil.

"O problema do dependente não é a substância, é o comportamento abusivo, a adicção", acredita Rocha. "Se ele não tratar isso, o risco de recair e seguir o uso de outras substâncias é grande, daí ver as vacinas com certa reserva para esses casos", explica.

Vale lembrar ainda que, como falamos no começo, a vacina tem um efeito protetivo, ou seja, visa conter os danos do abuso no uso do fentanil e reduzir o número de vítimas de overdose acidental causada pelo excesso de consumo.

"A prevenção continua sendo ainda a informação, especialmente entre os jovens, sobre os efeitos devastadores dessas substâncias na saúde humana, e reduzir o acesso às substâncias que causam dependência", acredita Rizzieri Gomes.