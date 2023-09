De açúcar no sangue ao colesterol: veja benefícios de 16 frutas vermelhas

Com sabor levemente ácido e adocicado, a fruta possui muitos antioxidantes, fibras, vitaminas A, C e K, potássio, magnésio, fósforo, cálcio, ácido fólico e bastante água. Diminui inflamações, glicemia, pressão arterial e os níveis de colesterol ruim do organismo. Além de fortalecer o sistema imunológico, tem poucas calorias: uma porção de 100 g contém 32 kcal.

Mirtilo

Conhecida também como blueberry, a fruta "azul" tem antioxidantes e fibras que controlam a glicemia e a hipertensão. Por possuir vitamina A e luteína, melhora a visão, e a presença de minerais, como potássio e cálcio, ajudam na recuperação muscular e saúde óssea. Mantém um fluxo sanguíneo saudável, alivia o declínio cognitivo de demências e cada 100 g possuem 57 kcal e 14 g de carboidratos.

Amora

Esse pequeno fruto escuro de sabor doce e ácido possui vitamina C, que ajuda na imunidade, e as fibras, benéficas para o intestino. Ela também é fonte de vitamina K e manganês, que faz bem para os ossos. Além disso, possui antioxidantes que ajudam a manter a saúde do cérebro e prevenir a perda de memória. Em 100 g do alimento há 43 kcal.

Framboesa

Tem antioxidantes, vitamina C e A, potássio, fósforo, magnésio e cálcio. A framboesa pode diminuir o açúcar no sangue e melhorar a resistência à insulina, devido à presença das fibras e ainda pode retardar os sinais de envelhecimento. Além de fortalecer o corpo contra doenças, em 100 g do alimento há 52 kcal.