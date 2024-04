Cânceres silenciosos: o que é preciso saber quando não há sintomas óbvios

Identificar o câncer em um estágio inicial significa que a doença está confinada ao seu local de origem, é menor e potencialmente mais fácil de curar. O diagnóstico de um câncer menor geralmente significa que, se for necessária uma operação, ela poderá ser menos invasiva. Também pode haver uma chance menor de precisar de quimioterapia preventiva pós-operatória, para eliminar quaisquer células residuais.

O câncer colorretal (CRC) é um bom exemplo para mostrar a importância crítica do rastreamento. Estudos mostram que os pacientes que participam do rastreamento do CCR, como colonoscopias ou exames que procuram sangue nas fezes, têm maior probabilidade de serem diagnosticados enquanto assintomáticos e têm prognósticos mais positivos após o tratamento. Aqueles diagnosticados com CCR após apresentarem sintomas, como sangramento retal ou alterações nos hábitos intestinais, tendem a ter tumores mais avançados e resultados piores.

As iniciativas de saúde pública destinadas a aumentar a conscientização sobre a importância do rastreamento do câncer e do reconhecimento dos sintomas desempenham um papel fundamental na redução dos atrasos no diagnóstico. Capacitar as pessoas a se envolverem em medidas preventivas de saúde, como vacinas contra o HPV e mudanças no estilo de vida que diminuem o risco, pode facilitar a detecção e a intervenção precoces, possivelmente alterando a trajetória da doença.

Descoberta de biomarcadores

Os últimos avanços em tecnologias de diagnóstico, geralmente conhecidos como "descoberta de biomarcadores", são promissores para melhorar as taxas de detecção precoce e refinar as estratégias de tratamento para cânceres silenciosos. Do perfil molecular às técnicas de biópsia líquida (exames de sangue para diagnosticar o câncer), abordagens inovadoras estão remodelando o cenário do diagnóstico do câncer, oferecendo novos caminhos para a medicina personalizada e de precisão.

Por exemplo, trabalhei com uma equipe que usava exames de sangue para identificar cânceres em mais de 1.000 mulheres que foram chamadas de volta após o exame de mamografia. Analisamos o DNA que as células tumorais liberam - o chamado DNA livre de células - e também a metabolômica (marcadores raros relacionados ao metabolismo no sangue). A partir dessas informações, encontramos pacientes saudáveis, doenças benignas, pré-câncer e câncer de mama. Embora haja um aumento da conscientização e do uso dessa abordagem na Europa, ela não é padrão no Reino Unido.