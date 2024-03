Monja Coen com câncer de pele: veja como identificar e tipos da doença

O câncer de pele não melanoma é o com maior incidência no Brasil. Corresponde a 31,3% dos casos, de acordo com dados do Inca (Instituto Nacional do Câncer).

Melanoma: é preciso observar as pintas do corpo —qualquer sinal acastanhado ou preto que muda de cor, formato ou de tamanho, que provoque coceira e/ou esteja sangrando deve ser avaliado por um dermatologista.

Não melanoma: esse é o mais comum, e se divide em dois tipos, de acordo com o tecido em que se origina, sendo o carcinoma basocelular o mais comum deles. Geralmente aparece em áreas expostas ao sol, como rosto, orelhas, pescoço, couro cabeludo, ombros e costas. Apresenta-se tipicamente como uma mancha ou pápula avermelhada que sangra facilmente e não cicatriza, resultando em um ferimento persistente. O segundo, é o carcinoma espinocelular, que surge das células escamosas da pele e também é mais comum em áreas expostas ao sol. Costuma afetar mais homens que mulheres e se manifesta como lesões semelhantes a verrugas, que podem sangrar. Essas lesões podem formar crostas e pequenas feridas que não cicatrizam.

Se houver dúvidas sobre alguma pinta ou mancha, procure um médico o quanto antes, o diagnóstico precoce ajuda a salvar vidas e evita que a doença afete outras áreas do corpo.

*Com informações de matérias publicadas em 08/12/2022 e 09/01/2023