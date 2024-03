Tecladista da banda Nenhum de Nós morre de câncer de rim; doença dá sinais?

Segundo Gustavo Cardoso Guimarães*, cirurgião oncológico, diretor do IUCR (Instituto de Urologia, Oncologia e Cirurgia Robótica) e coordenador dos departamentos cirúrgicos oncológicos da BP - A Beneficência Portuguesa de São Paulo, os três sintomas mais comuns da doença são:

sangue na urina

dor e massa palpável no abdome

Outros sinais também podem aparecer como dor lombar de um lado, massa (caroço) na lateral ou na parte inferior das costas, fadiga, perda de apetite, perda de peso, febre e anemia. Como os sintomas são parecidos com outras doenças, é importante que a pessoa procure um médico. Um simples exame de ultrassom é capaz de detectar o problema.

Já o tratamento do câncer de rim, para casos iniciais, costuma ser a remoção do órgão por cirurgia. Se o câncer se espalhou para além do rim, tratamentos adicionais podem ser recomendados, incluindo radioterapia, terapias-alvo e imunoterapia.

Prevenção é com estilo de vida saudável

Os principais fatores de risco associados com o surgimento de câncer de rim são doenças e hábitos potencialmente modificáveis, comuns na população ocidental, como a obesidade, diabetes, tabagismo, IMC (índice de massa corporal) elevado e uso crônico de medicações para controle de hipertensão.