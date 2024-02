Como age nova terapia-alvo para casos avançados de câncer de pulmão

Como age a nova droga

"O selpercatinibe funciona como uma chave na fechadura. Ao se encaixar nela, bloqueia o desenvolvimento do tumor", resume Guilherme Harada, que conhece essa alternativa relativamente bem.

Oncologista clínico com foco em pulmão e em câncer de cabeça e pescoço, ele voltou recentemente a viver no Brasil. Passou dois anos no Memorial Sloan Kettering Cancer Center, nos Estados Unidos. E era justamente de lá o maior número de pacientes recrutados nos estudos com essa terapia-alvo.

Segundo ele, o RET é encontrado ativo em quase todas as células do nosso organismo. Mas só está alterado nas cancerosas. Nelas, ou sofreu uma mudança molecular e já não está mais intacto ou se fundiu com outro gene, induzindo uma proliferação sem o menor freio. "Daí que, ao inibir a proteína do RET alterado, o selpercatinibe age só nas células com câncer, poupando as que estão saudáveis", diz o médico. Isso explica sua eficácia e por que é tão bem tolerado.

O que mostram os estudos

Na fase 3 de pesquisa, foram envolvidas centenas de pessoas com câncer de pulmão metastático e alteração no RET. Uma parte foi sorteada para tomar selpercatinibe e outra caiu no grupo tratado com químio e imunoterapia.