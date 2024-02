Brasil registra média de 645 amputações de pênis por ano; saiba como evitar

A doença está relacionada a:

Higiene inadequada;

Infecção pelo HPV;

Não remoção do prepúcio --pele que cobre a glande-- quando ele não pode ser completamente puxado para trás, a fim de fazer a higienização.

De acordo com o Ministério da Saúde, o câncer de pênis é mais comum nas regiões Norte e Nordeste do país, onde representa 2% de todos os tipos de câncer que atingem homens.

Ainda segundo a pasta, foram registrados mais de 21 mil casos de câncer de pênis no Brasil entre 2012 e novembro de 2022.

Já as mortes pela doença chegaram a 4.592 entre 2011 e 2021, conforme o Atlas de Mortalidade do Inca (Instituto Nacional de Câncer).