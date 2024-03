Aranhas mostram por que animais venenosos são esperança contra o câncer

A pesquisa hoje

Quando, em 2016, Rocha e Silva foi para o Einstein, dedicando-se então a lapidar a área de farmacologia na faculdade, deixou para trás um problema: será que, para um dia termos um remédio, seria preciso alguém viajar ao litoral para coletar aranhas, ficando totalmente dependente delas para extrair uma dose ínfima de veneno?

A pergunta parecia em banho-maria até que, dois anos depois, o bioquímico Pedro Ismael da Silva Junior, do Laboratório de Biologia Aplicada do Butantan, lhe convidou para um café, comparecendo ao encontro com o frasco de um pó amarelo nas mãos: "Sintetizei o veneno!", anunciou, animado. Só que não tinha conseguido separar aquela poliamina pequena específica na versão feita em laboratório. Essa etapa, então, foi realizada com a ajuda de alunas de iniciação científica do Einstein, que usaram a metodologia desenvolvida por Rocha e Silva tempos antes. Ficou resolvido aquele obstáculo da quantidade.

Nos testes in vitro, a molécula sintética teve o mesmo efeito da versão original, produzida pelas aranhas, sobre as células malignas: elas implodiram, em uma espécie de suicídio. Por causa do bom sinal, a área de inovação do Einstein, ao lado do Butantan, já foi atrás da patente do processo de purificação e sintetização.

"Neste momento, vamos iniciar os testes em células sadias e esmiuçar o mecanismo de ação, porque agora temos bastante molécula para trabalhar", conta o pesquisador. Só depois de serem checadas a eficácia e a segurança da substância é que devem começar os ensaios clínicos em seres humanos.

O maior desafio, na verdade, é o de sempre: conseguir parceiros que invistam em uma molécula que, apesar de a investigação ter começado há cerca de três décadas, do ponto de vista da Medicina ainda engatinha para provar do que é e do que não é capaz.