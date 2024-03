E se o exame de sangue pudesse prever quem terá leucemia mieloide aguda?

Digamos que a linha de pesquisa da imunologista Fabíola Attié de Castro era entender essa metamorfose. Mais que isso: a professora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto da USP (Universidade de São Paulo) queria descobrir, vasculhando os genes das células adoecidas, uma assinatura molecular, isto é, uma marca única capaz de apontar em um exame de sangue quem está prestes a ver um câncer indolente se transformar em outro câncer. Na leucemia.

Durante o seu pós-doutorado na Universidade de Toronto, no Canadá — supervisionada pelo cientista brasileiro Daniel de Carvalho, que dá aulas lá —, Fabíola acabou não estudando uma, mas duas dessas assinaturas moleculares.

"Elas seriam como um aviso de que aquela pessoa precisaria ser acompanhada ainda mais de perto porque está correndo um alto risco de apresentar a leucemia mais dia, menos dia", explica. E acrescenta: "Como se tratam de neoplasias indolentes, que parecem no canto delas, muitas vezes o paciente só volta ao ambulatório de quatro em quatro meses. Mas, no caso, os intervalos entre as consultas deveriam ser bem menores."

O melhor do trabalho, porém, é que ele sugere uma saída: "É possível tentar alguns medicamentos para a doença ficar um período maior na fase crônica, impedindo ou adiando sua transformação na forma aguda de leucemia", acredita.

Como as tais neoplasias indolentes costumam surgir lá pelos 40, 50, 60 anos de idade, o prazo estendido seria a chance de a pessoa ter uma vida longa e se despedir dela por outro motivo qualquer. Não à toa, ao sair recentemente no British Journal Haematology, o estudo da cientista brasileira foi o escolhido da vez para os comentários do editor, que eram só elogios pela perspectiva que essa investigação abre, capaz de mudar o curso da história dos pacientes.

Três doenças do sangue

Fabíola Attié acabou se debruçando sobre três dessas neoplasias indolentes, por serem as mais frequentes e as com maior risco de progredirem para a leucemia. Em geral, são flagradas porque o hemograma apresenta alterações.