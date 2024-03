Câncer de intestino: nem sempre dá para colonoscopia enxergá-lo. E agora?

O especialista simplesmente não consegue distingui-los no monitor que exibe as imagens captadas pelo colonoscópio, o tubo flexível, com uma câmera na ponta, que é introduzido pelo ânus para encontrar os tais pólipos pelo caminho do intestino.

"O olho humano tem lá suas limitações", comenta o gastroenterologista e endoscopista Austin Chiang. "Na superfície do intestino, tudo pode parecer muito similar. Ora, nem todos os pólipos lembram um cogumelo. Alguns são achatados, difíceis de serem percebidos, ainda mais quando a colonoscopia é feita no final do expediente e o profissional já está mais cansado. O nível de treinamento do médico, claro, também conta bastante. "

Professor assistente da Thomas Jefferson University, nos Estados Unidos, doutor Chiang é também é o especialista à frente da área de endoscopia da Medtronic, uma das maiores empresas do mundo em tecnologia na área da saúde. Ele estava em São Paulo, na semana passada, para participar do MIND 360, evento que reuniu profissionais de saúde de diversos países para discutir inovações.

Uma delas, batizada de GI Genius, foi a que o doutor Chiang apresentou no evento: uma plataforma de inteligência artificial, acoplada ao endoscópio de sempre, capaz de apontar pólipos para o médico que, talvez, passassem despercebidos pelo seu olhar.

IA e alta resolução para caçar pólipos

"Para o paciente, não muda nada. O exame parece o mesmo de sempre", diz Chiang. "Mas, na tela, o médico vez ou outra vê um quadrado verde cercando uma área onde a IA distinguiu um pólipo."