Entenda condição que fez Arnold Schwarzenegger se tornar 'mais máquina'

Pacientes com a válvula aórtica bicúspide têm uma incidência maior de dilatação da aorta, o que é chamado de aneurisma, além de uma disfunção da válvula, aumentando o risco de insuficiência cardíaca.

A gente fica mais vigilante nas pessoas que têm válvula aórtica bicúspide, acompanhando pelos exames ecocardiográficos e clínicos para verificar se há sinais de vazamento dessa válvula ou insuficiência aórtica, e se existe uma propensão para a formação de aneurisma de aorta. Isso para verificar se há necessidade fazer uma cirurgia. Edmo Atique Gabriel, cardiologista e colunista de VivaBem

Arnold Schwarzenegger publicou foto nas redes sociais depois de sua segunda cirurgia Imagem: Reprodução/Instagram @schwarzenegger

Há muitas pessoas que, apesar de terem a válvula aórtica bicúspide, são completamente assintomáticas, necessitando somente fazer mudanças no estilo de vida, como na alimentação e nos exercícios físicos, além de check-ups periódicos.

De acordo com Hélio Castello, cardiologista e coordenador da hemodinâmica do Centro Especializado em Cardiologia do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, a válvula aórtica bicúspide é uma condição que acontece em cerca de 1% a 2% da população.

Para que, então, o marca-passo?

"O marca-passo nada mais é do que um dispositivo eletrônico que, com dois fiozinhos, um no átrio e outro no ventrículo, faz com que o estímulo elétrico se conduza através do músculo cardíaco", explica o cardiologista Hélio Castello.