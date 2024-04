Botafogo deixa Tite em má situação

No Maracanã longe de estar cheio, mas com 53 mil torcedores, Flamengo e Botafogo disputaram primeiro tempo morno, com predomínio rubro-negro, mas estéril, com poucos lances perigosos, sem participação dos goleiros.

Aos 7 minutos da etapa final, porém, tudo mudou.

Savarino bateu escanteio pela esquerda na meia-lua para Luiz Henrique bater colocado no canto, em lance perfeitamente ensaiado: 1 a 0.