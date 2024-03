Cravo-da-índia é um anti-inflamatório natural; conheça 9 benefícios à saúde

Na versão de óleo essencial, o cravo pode ser usado como solução para espantar insetos também graças ao eugenol, sendo eficaz contra moscas e mosquitos. Trabalhos ainda demonstram que ele pode ser considerado um larvicida ecológico eficaz, eliminando inclusive as larvas do Aedes aegypti, podendo ser potencializado quando combinado com outros químicos.

8. Combate o mau hálito e a dor de garganta

Por suas propriedades antissépticas, anti-inflamatórias e aromáticas, o cravo-da-índia pode melhorar o mau hálito e ajudar no combate a infecções de garganta. No entanto, o paciente não pode descartar a necessidade do uso de antibióticos, que devem ser prescritos por um médico diante de um quadro de infecção bacteriana.

9. Tem potencial antidiabético

Estudos mostram que o cravo-da-índia pode ter um efeito benéfico no controle do açúcar no sangue e no estresse oxidativo do organismo. Mas as análises foram realizadas em ratos com diabetes, por isso seriam necessárias pesquisas em humanos para comprovar efeitos positivos em pessoas com a condição.

Como consumir

O cravo-da-índia pode ser usado em sua forma natural de botão seco ou em pó no preparo de pratos, como sobremesas, carnes, bolos, compotas ou para preparar infusões (chás).