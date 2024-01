É gostoso e faz bem: 7 benefícios que rir traz para a saúde na gravidez

Os bebês também são influenciados com o efeito positivo do riso no humor da mamãe grávida: há estudos, inclusive, que associam que mulheres com ansiedade e depressão durante a gestação têm crianças que choram excessivamente.

"Os neurotransmissores são importantes durante a gravidez porque o período é marcado por uma forte atividade hormonal, que causa variabilidade no humor", diz Danielle Castro Janzen, professora do Departamento de Enfermagem em Saúde da Mulher da Escola Paulista de Enfermagem, que lembra ainda que o triptofano, um dos componentes da serotonina, ajuda no sono restaurador, valiosíssimo para as gestantes, especialmente nas últimas semanas pré-parto.

Imagem: SelectStock/iStock

3. Eleva a autoestima

Sabemos que a gestação pode alterar de forma significativa o olhar da mulher para ela mesma e, na prática diária, notamos que abordar esse tipo de questão de maneira divertida, promovendo o riso, proporciona uma elevação rápida do humor Adriane Issas, psicóloga do Grupo Santa Joana, em São Paulo.

4. Turbina a capacidade física

Assistir a comédias algumas vezes por semana foi capaz de melhorar em 12% a capacidade física de indivíduos cardiopatas isquêmicos (com entupimento de artérias do coração), de acordo com um estudo realizado pelo cardiologista Ricardo Stein e seu grupo de pesquisa no Hospital das Clínicas da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul).