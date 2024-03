Como reconhecer que você está sendo 'atacado' por vermes e o que fazer

Você se lembra do filme de 1990 "O Ataque dos Vermes Malditos"? Pois saiba que os vermes da vida real, embora muito mais silenciosos, podem ser igualmente perigosos —e enormes.

Capazes de infectar humanos, "tênia suína" (Taenia solium), "tênia do peixe" (Diphyllobothrium latum) e "tênia bovina" (Taeniorhyncus saginata) podem medir, respectivamente, 7, 13 e 15 metros de comprimento.

No Brasil, os dados sobre os parasitas mais comuns de serem encontrados nos intestinos das pessoas são muito precários. As últimas pesquisas mostram prevalência do grupo dos helmintos em todo território nacional e infecção principalmente por, em ordem, Ascaris Lumbricoides, Trichuris Trichiura, ancilostomídeos e Schistosoma mansoni.