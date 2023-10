Nunca atingi orgasmo em uma relação sexual; o que eu faço?

Outra atividade muito interessante é uma espécie de massagem em que cada um vai ter seu momento de explorar o corpo do outro com toques leves e sempre pedindo ao parceiro ou parceira para dizer os pontos onde sentem algum tipo de prazer. Essa atividade aumenta a intimidade do casal e facilita a estimulação do prazer nos locais certos e da forma de que o outro gosta. Por isso, a cumplicidade nesse momento é um ponto crucial.

Além disso, pode ser indicada a chamada fisioterapia pélvica, que faz com que a mulher trabalhe toda a musculatura do assoalho pélvico, que é bastante usado durante o ato sexual. Também é importante verificar se a lubrificação natural da vagina é suficiente para você sentir prazer. Uma boa tática é usar lubrificantes à base de água.

Vale saber, inclusive, que não conseguir atingir o orgasmo durante a relação sexual pode estar relacionado a algo físico. Portanto, é importante entrar em contato com o seu ginecologista para que ele possa investigar se você não possui alguma comorbidade, como diabetes, doenças cardiovasculares ou neurológicas. Isso porque essas doenças podem comprometer a resposta sexual, assim como outros problemas, como endometriose, cicatrizes de episiotomia, histórico de cirurgias pélvicas ou radioterapia na região.

Também é importante ter em mente que a ausência de orgasmo não deve ser encarada como uma falha, mas sim como uma nova oportunidade em conseguir viver novas experiências e explorar nossas formas de prazer.

