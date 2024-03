Tenho amigdalite frequentemente, o melhor tratamento é a cirurgia?

Portanto, o tratamento indicado vai depender do tipo de amigdalite, pois pode ser diagnosticada a amigdalite infecciosa, que é causada por vírus, bactérias ou fungos, assim como quadros inflamatórios como as alergias e refluxo gastroesofágico. Dessa forma, é possível tratar com antibióticos, anti-inflamatórios, antialérgicos, medicamentos antirrefluxo ou imunomoduladores (medicamentos para estimular a imunidade).

Como é a cirurgia

Ela consiste na retirada completa das amígdalas e tanto crianças como adultos podem se submeter ao procedimento.

A avaliação pré-operatória, claro, tem como intuito confirmar a indicação, o benefício da cirurgia e se o paciente está apto a realizar o procedimento com segurança por meio de exames.

Já os cuidados pós-operatórios envolvem repouso adequado, hidratação, uso de analgésicos para alívio da dor, além da alimentação, que deve ser líquida, pastosa e em temperatura ambiente para fria. Por isso, muitas vezes, sorvete, açaí e gelatina são sempre recomendados. O tempo de recuperação varia entre dez a 14 dias.

Dá para se prevenir?

No dia a dia também é importante tomar alguns cuidados a fim de evitar a amigdalite recorrente. Portanto, deve-se levar uma vida saudável, com boas práticas de higiene oral, alimentando-se e se hidratando corretamente. Também é recomendado se proteger da exposição a mudanças bruscas de temperatura, evitar a convivência com fumantes, a exposição continuada ao ar-condicionado e, sobretudo, situações que possam implicar em queda na imunidade.