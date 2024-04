É verdade que a forma como eu seguro meu celular pode causar tendinite?

Outra medida que as novas atualizações de smartphones já trazem é deslizar o dedo na tela e as palavras são formadas automáticas, isso também poupa os dedos, ou usar a função de áudio para enviar mensagens.

Além disso, vale também revezar os dedos no uso da digitação, inclusive trocando de mão. Usar acessórios para apoio da mão, como alças e anéis, pode ajudar a evitar a tendinite. Sem esquecer de dar umas pausas no uso do celular durante o dia. Também é importante fazer alongamentos, principalmente no polegar, abrindo e fechando os dedos.

Tem tratamento?

O tratamento da tendinite inicial, ou seja, aquela que não traz incapacidade, se dá com repouso, uso de compressa com gelo e um anti-inflamatório simples. Se não houver melhora com essas medidas, ou piora do quadro, é aconselhável procurar um ortopedista que vai direcionar um tratamento especializado e, se necessário, uma terapia para o retorno mais precoce às atividades.

Com o tratamento finalizado, é importante entender que você não está livre de um retorno desses sintomas, muito pelo contrário. A tendinite pode voltar se as medidas de prevenção mencionadas não forem continuadas, bem como se não iniciar um fortalecimento muscular.

A prática de atividades físicas que trabalhem a mobilidade e o fortalecimento dos membros superiores e coluna deixarão o corpo mais apto ao uso do celular sem sobrecarga dos tendões e consequentes dores.