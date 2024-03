Por que meu filho faz xixi na cama todos os dias e como tratar?

Existem também tratamentos medicamentosos, mas assim como todas as outras terapias, somente o médico poderá indicar.

Vale saber, aliás, que um novo método de tratamento está surgindo e deve ser lançado no ano que vem. Com o nome Soluu, é muito parecido com o alarme de enurese, ou seja, um sensor de umidade, mas o diferencial é que o aparelho estimula a contração da musculatura do assoalho pélvico.

É uma vestimenta que a criança dorme com ela, e à medida que o sensor de umidade é ativado, haverá além do alarme (comunicado pelo telefone celular, o que facilita com que haja menos barulho), uma ativação do estímulo para a contração da musculatura do esfíncter externo, que vai conter a urina.

Esperado até certa idade

É importante ter em mente que até os 5 anos de idade é esperado que a criança apresente episódios de micção durante o sono, sendo considerado normal. Já dos 5 aos 7 anos, espera-se até dois episódios semanais, e após os 7 anos de idade, o controle do xixi durante o sono deve ser conquistado como processo do desenvolvimento da criança.

Ainda assim, cada criança tem seu tempo e algumas podem conquistar esse controle muito antes ou depois disso. Portanto, é imprescindível a avaliação por um especialista.